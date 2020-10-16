【旅遊氣泡】來往新加坡及香港機票價格急彈4成　聖誕期間機票索價4900元

▲ 【旅遊氣泡】來往新加坡及香港機票價格急彈4成

本港與新加坡就「旅遊氣泡」達成初步協議，預計數周內可敲定細節。受消息刺激，來往機票價格在過去24小時內急升。在周五早上，新加坡航空網站顯示，直至12月底，星航飛往香港的經濟艙來回機票的最便宜價格為558新加坡元（約410美元或3178港元），而周四早上有關機票的價格僅400新加坡元，即在一日內急升4成。來往兩地的商務艙機票的由約5000港元升至1.9萬港元，升幅升2.8倍。

在周五中午，根據國泰(00293)網站，聖誕節期間，往返新加坡的經濟艙機票索價約4900元。

國泰對航空旅遊氣泡表示歡迎，期望得知更多有關落實航空旅遊氣泡的細節，並會與有關當局緊密合作。 新加坡航空公司亦歡迎星港就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，認為有利必需的商務往來，滿足旅遊以及兩地市民的交流需要；有關航班細節有待日後公佈。

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編輯：吳敏芳