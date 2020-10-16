【港股追蹤】股價低位有支持 但大行意見分歧？

內地經濟今年受疫情影響下，資金炒作都集中在內需板塊，當中食品飲料股屬重要一環。老牌內需股中國旺旺（00151）亦曾經炒過一浸，但近期表現已顯著回落。惟有大行最新報告睇好公司前景，股價今早隨即急升超過3%，走出近期低谷。

大和報告指公司即將公布2021財年上半年業績，預期收入升9%，以反映解封後補貨需求，以及疫情後大眾對健康需求的提升，從而增加奶類產品銷售。該行指，集團管理層早前計劃進軍海外市場，及推出新銷售渠道的計劃均正在進行，越南廠房亦會於明年中營運，預期產品種類改善可抵銷原材料成本上半年的上升，上調2021年財年上半年經營溢利預測。

【港股追蹤】內銀股大反彈 邊幾隻有大行加持？，詳情請按【見下頁】

該行提到，公司自8月起積極地進行股份回購，目前估值吸引，其自由現金流率約8%至9%，相信會以股息回饋股東，強勁現金流也足以支持海外擴張、推出新產品及併購等活動。故重申集團「買入」評級，目標價由早前7.5元，提升至7.8元，以現價計，仍有約40%潛在升幅。

但另一間大行高盛上周發表的報告，卻有截然不同的看法。該行預料公司部分零食產品於夏季將有表現，但難維持4月至5月份的雙位數銷售增長，主要因為新產品貢獻有限，而庫存水平亦逐步回復正常。又認為集團2021財年難從原材料方面獲得好處，包裝物料等將為毛利率構成壓力，同時奶粉價格亦有上行風險。

故該行認為公司需要證明銷售增長的可持續性，特別是新產品及渠道。故調低對旺旺的盈利預測，目標價由5.9元，下調約10%，至5.3元，給予「沽售」評級。