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【新Mac機】蘋果新MacBook傳11月17日發表　首採蘋果自家晶片

科技 13:45 2020/10/16

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爆料達人Jon Prosser周五（16日）於Tiwtter發帖，指蘋果將於下月發表首部搭載Apple Silicon晶片的Mac機，日期敲定11月17日。

蘋果（Apple）日前推出首款支援5G網絡的iPhone 12系列，市場關注蘋果其他硬件新品動向。爆料達人Jon Prosser周五（16日）於Tiwtter發帖，指蘋果將於下月發表首部搭載Apple Silicon晶片的Mac機，日期敲定11月17日。

爆料達人Jon Prosser指，蘋果將於下月發表新Mac機。（Twitter截圖）

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Jon Prosser表示，蘋果會於11月10日發出邀請函，並於17日發表首款ARM架構Mac機，料維持線上發佈會的形式。惟他稱，再下一次的發佈會須等至明年3月16日，換言之頭戴式無線耳機AirPods Studio、AirTags等將延期推出。

綜合外媒消息，全新Mac機將棄用Intel處理器，改用蘋果自行研發的A14晶片，效能或接近Intel的高階i9處理器。另一位爆料達人komiya就指，新Mac機將有8GB與16GB兩種記憶體選擇，而SSD則有256GB、512GB及1TB共3款，續航力最多有15至20小時。

責任編輯：姚慧儀

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