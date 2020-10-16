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【歐洲第二波疫情】世衛料每日死亡 明年增至首波疫情5倍

環球社會熱點 13:10 2020/10/16

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歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，過去10日之間增100萬宗新冠肺炎病例，法國、意大利等歐洲國家的確診數字均創新高。世衛組織（WHO）警告，如歐洲無法維持嚴格防疫措施，每日的新冠肺炎患者死亡人數，可能於明年1月增至首波疫情的5倍。

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歐洲多國於周四（15日）的確診數字突破單日新高。其中法國的增幅最驚人，單日增逾3萬宗病例，較周三（14日）的22,591宗病例增逾35%。德國、意大利、波蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞及斯洛伐克，於周四均創下單日確診新高。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲目前的每日確診數字呈幾何級增長，在10天内急增100萬宗病例，累計達700萬宗病例。

【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰 【下一頁】

克魯格指出，歐洲目前每日有1,000名新冠患者死亡，新冠肺炎已成為歐洲第五大死亡原因。他警告如各國不維持嚴格防疫措施，歐洲到了明年1月的每日死亡人數，將可能是歐洲第一波疫情的4至5倍。

世衛更建議歐洲各國加強要求民眾執行個人防疫措施，希望可透過相對容易遵守的措施遏制疫情，以免採取封城等嚴格限制。克魯格表示目前約有6成歐洲人戴口罩，如上述數字增至95%，加上所有人都遵守社交聚會限制，料可控制疫情。

責任編輯：鄭錦玲

世衛警告歐洲每日的新冠肺炎患者死亡人數，可能於明年1月增至首波疫情的5倍。

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