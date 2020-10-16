【港股追蹤】內銀股大反彈 邊幾隻有大行加持？

內銀股今年以來沽壓甚重，板塊年內表現遠遠跑輸大市。不過隨著近日市場消息指，監管當局或放寬大型銀行「讓利」要求，市場憧憬內銀股季度業績或有復甦，行業股份本周大翻身，建設銀行（00939）及工商銀行（01398）今早再升超過3%，成為早市表現最佳藍籌。

大和最新報告指，人民銀行近日公布，9月份社會融資規模存量按年增長13.5%，9月底人民幣貸款餘額則按年上升13%，該行指，內地9月社會融資規增量達3.48萬億元人民幣、新增人民幣貸款增加1.9萬億人民幣，兩項數據均好過預期。

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該行分析，社會融資規模存量增長加快，同時人民幣貸款增長穩定，相信目前信貸環境對內銀股有利，可支持內地自身的經濟增長。又預計內地社會融資規模存量餘額增長，將在今年第四季度達到近期高點。





大和認為，建設銀行在四大銀行中的資產擴張較強，同時睇好中國銀行（03988）及中信銀行（00998），直言兩隻股份明年預測市帳率（PB），將分別在0.34倍及0.26倍的低水平。

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記者：葉志偉