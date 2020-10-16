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【泰國示威】示威者無視禁令照集會 王毅：支持泰方維護社會穩定（多圖）

環球政治 13:03 2020/10/16

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【泰國示威】千計示威者照集會 王毅：支持泰方維護社會穩定（多圖）

泰國政府宣布曼谷進入緊急狀態，禁止集會，惟當地反政府示威仍未平息，大批示威者在周四禁令生效後繼續上街集會，要求當局釋放早前被捕的示威人士。集會大致和平，示威者晚上散去，揚言周五會再次集會。事件引國際社會關注，外長王毅強調支持泰方維護社會穩定。

【泰國疫情】泰王攜20妃嬪德國避疫捱轟 包下度假酒店

美漢負評泰國酒店捱告 悔過聲明承認抹黑方甩難

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萬計泰國民眾周四無視禁令上街，示威人潮迫滿位於市中心的Ratchaprasong商業區街道表達訴求，他們呼叫口號，高舉象徵示威運動的3指手勢，要求政府釋放被捕人士。

有尚未被捕的示威領袖向在場示威者表示，現在是背水一戰，會繼續抗爭，不會退讓。

警方呼籲示威者散去，並在傍晚6時宣布實施宵禁，在宵禁令實施數小時後，示威者漸漸散去，但他們揚言，周五下午5時會重返集會場地示威。

【泰國示威】曼谷緊急狀態禁止集會 多名示威領袖被捕（多圖）

【泰國王室】被廢近一年 泰國廢妃獲泰王恢復頭銜 

泰國大型示威引國際社會關注，在曼谷訪問的國務委員兼外長王毅與泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）會面時稱，中泰一貫相互理解、相互支持。中方堅定支持泰方走符合自身國情的發展道路，支持泰方維護社會穩定、實現發展繁榮。

英國廣播公司（BBC）分析指出，泰國政府拘捕示威領袖及限制集會，並令人不意外，因出現流血事件是當地政治危機常態，甚至有人因事件未演變到這一步而鬆一口氣。今次事件令泰國政府遭受嚴峻挑戰，一來疫情對經濟衝擊巨大，加上近期連串醜聞，當局似乎不想進一步挑起民眾不滿。

責任編輯：林建忠

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