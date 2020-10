【美國大選】轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封

美國大選在11月3日舉行,民主黨總統候選人拜登兒子被爆出醜聞。總統特朗普的競選團隊Twitter帳戶周四轉發有關拜登兒子醜聞的影片,卻被Twitter封鎖帳戶。參議院共和黨領袖麥康奈爾怒斥Twitter猶如「言論警察」(speech police),揚言 Twitter 需就封鎖特朗普團隊帳戶一事負責。

特朗普的競選團隊Twitter帳戶周三轉發一則影片,內容為《紐約郵報》(New York Post)報道,拜登兒子亨特(Hunter Biden)涉嫌利用父親當時作為美國副總統的影響力,跟烏克蘭能源公司Burisma有生意來往,而拜登更曾與該公司顧問見面。

白宮發言人轉發拜登醜聞 Twitter即封帳戶 【下一頁】

美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發 【下一頁】

特朗普的競選團隊Twitter帳戶,一度被Twitter封鎖。Twitter發言人早前指,公司禁止任何用戶發布使用黑客手段取得的材料及個人資料。發言人又指,用戶可能需要刪除違規內容後,才可以繼續發帖文。

有220萬個追蹤者的特朗普的競選團隊Twitter帳戶,在當地時間周四下午回復正常。該帳戶指,「會重新上傳Twitter不想讓大家看到的影片」(re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch)。

10月驚奇曝光?《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭 【下一頁】

參議院調查拜登「通烏門」電郵 亨特被斥以家族之名謀利 【下一頁】

白宮新聞秘書麥克納尼(Kayleigh McEnany)早前亦在Twitter轉發拜登醜聞的相關報道,不料立即遭到Twitter封鎖帳戶,迫使她刪去轉發帖文。

參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)稱,社交媒體禁止用戶發布帖文的舉動,是應該遭譴責,又指美國不應該有「言論警察」(speech police)。

責任編輯:林嘉莉