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【美國大選】轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封

環球政治 13:03 2020/10/16

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美國大選在11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登兒子被爆出醜聞。總統特朗普的競選團隊Twitter帳戶周四轉發有關拜登兒子醜聞的影片，卻被Twitter封鎖帳戶。參議院共和黨領袖麥康奈爾怒斥Twitter猶如「言論警察」（speech police），揚言 Twitter 需就封鎖特朗普團隊帳戶一事負責。

特朗普的競選團隊Twitter帳戶周三轉發一則影片，內容為《紐約郵報》（New York Post）報道，拜登兒子亨特（Hunter Biden）涉嫌利用父親當時作為美國副總統的影響力，跟烏克蘭能源公司Burisma有生意來往，而拜登更曾與該公司顧問見面。

白宮發言人轉發拜登醜聞 Twitter即封帳戶 【下一頁】

美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發 【下一頁】

特朗普的競選團隊Twitter帳戶，一度被Twitter封鎖。Twitter發言人早前指，公司禁止任何用戶發布使用黑客手段取得的材料及個人資料。發言人又指，用戶可能需要刪除違規內容後，才可以繼續發帖文。

有220萬個追蹤者的特朗普的競選團隊Twitter帳戶，在當地時間周四下午回復正常。該帳戶指，「會重新上傳Twitter不想讓大家看到的影片」（re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch）。

10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭 【下一頁】

參議院調查拜登「通烏門」電郵 亨特被斥以家族之名謀利 【下一頁】

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）早前亦在Twitter轉發拜登醜聞的相關報道，不料立即遭到Twitter封鎖帳戶，迫使她刪去轉發帖文。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，社交媒體禁止用戶發布帖文的舉動，是應該遭譴責，又指美國不應該有「言論警察」（speech police）。

責任編輯：林嘉莉

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