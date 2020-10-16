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【好想去日本】AEON辦33周年日本節　「made in Japan」產品吸哈日族

商業 13:10 2020/10/16

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AEON即日起至10月28日舉辦33周年日本節，涵蓋超市食物飲品、家品電器、雜貨、「made in Japan」的個人護理產品等。（AEON facebook圖片）

疫情下無法去旅行，AEON即日起至10月28日舉辦33周年日本節，吸引一眾哈日族到場掃貨。日本節於全線AEON百貨及AEON SUPERMARKET舉行，涵蓋超市食物飲品、家品電器、雜貨、「made in Japan」的個人護理產品等。

【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　搶先一覽限量優惠產品勿走寶

【好想去旅行】「日本秋祭in香港」舉行　逾40項目率先看

精選產品包括ISHIMARU 瀕戶之譽包丁切讚岐/刀切讚岐粗烏冬(270-300克)售37.5元；YOSHIKAWA 不銹鋼雪平鍋（屯門店除外），尺寸約18、20、22、24cm，分別售149、169、179、199元；鬆弛熊/小兔/小豬/迷你兵團造型的KANETETSU魚蛋 (65克)，買2送1；BCL SABORINO 懶人面膜(牛油果/植萃系/無花果/白草莓/蜜柑橘) (28/32片裝) 售69，只限AEON STYLE康怡/黃埔/AEON九龍灣店/荃灣店及MONO MONO。

鬆弛熊造型KANETETSU魚蛋。（AEON facebook圖片）

BCL SABORINO 懶人面膜。（AEON facebook圖片）

除了日本節，AEON現正舉行33周年慶典，優惠包括均一價貨品低至30元3件、即日至10月18日有快閃優惠、10月19至21日有精選貨品低至42折發售。

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責任編輯：朱悅瀅

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