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【Google Search On】Google Search推新功能　用家哼旋律即可搵歌名

科技 12:45 2020/10/16

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Google在香港時間今（16日）凌晨舉行「Search On」線上活動，並宣布推出的「hum to search」（哼歌搜索）功能。

Google在香港時間今（16日）凌晨舉行「Search On」線上活動，探討Google在搜尋功能上的更新。而是次Google Search更新主要集中在使用新的AI和機器學習技術，來為用戶提供更好的搜尋結果。其中最受人關注的，相信是Google Search新推出的「hum to search」（哼歌搜索）功能。

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負責Google Search項目的Google副總裁Prabhakar Raghavan在會上表示，Google Search服務主要建立在「了解世界上各類資訊」、「提供最佳解答內容」、「維持高度私隱安全」，以及「所有人輕易使用」四個方向，並承諾未來持續不斷作優化更新，帶來更多新功能。

活動上也有不少新功能登場，當中包括不同搜尋方式以及哼歌搜索功能，其中哼歌搜索功能更引起網民熱烈討論。用家經常腦中會浮現一些歌的旋律，但往往不知道歌名。而Google全新推出的「hum to search」功能就讓用過透過哼唱方式，如吹口哨或唱出歌曲某段落，Google就能搜尋對應歌曲等內容。

而目前此新功能已在iOS和Android的Google App中推出，或Google Assistant也可使用。用家只要先問Google「What's this song？（這是什麼歌？）」、或點擊新增的「Search a song（搜尋歌曲）」按鈕，然後哼出旋律10-15秒，Google即可助用家搜尋。

值得注意的是，目前新的哼歌搜索功能，在iOS上只有英語版本，而Android上則支援20多種語言版本。Google強調，計畫未來將會新增支援更多語言。

【每日焦點】Google訓絲漸凍症患者AI模型　美公司加入自閉症診斷

責任編輯：曾曉汶

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