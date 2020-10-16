【旅遊氣泡】香港新加坡達成旅遊氣泡　旅遊業界：沒有太大驚喜

▲ 由於有檢測費用、食宿和交通費，總支出會較以往多，業界料應吸引到較需要前往當地商務或探親者。

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，業界陷入零生意困局。全球不少國家或地區為重振旅遊業，萌生「旅遊氣泡」，即與一些疫情受控的國家或地區有限制地互相開放旅遊。港府早前已開始與11個國家商討，而商務及經濟發展局局長邱騰華昨公布，已達成香港及新加坡的旅遊氣泡協議。

本港率先與新加坡實行旅遊氣泡協議，香港旅行社東主協會會長葉慶寧在電台節目上表示，港人甚少前往當地旅遊，新加坡往香港每年只有逾40萬人，故該消息對業界無太大驚喜。他稱，業界一直與當地公司有聯繫，組團不用做太多準備，更估計目前住宿費用或較以往便宜。

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旅遊業冀與泰日韓落實旅遊氣泡

對於本港與其他國家實施旅遊氣泡，葉期望下一步再與其他地方達成協議，如泰國、日本和韓國等，並希望中港兩地盡快通關。

旅遊界立法會議員姚思榮亦認為是好事，但由於有檢測費用、食宿和交通費，總支出會較以往多，應吸引到較需要前往當地商務或探親者，旅遊方面則預計旅行團或較吸引。而他希望在未來幾星期，兩地政府落實相關安排，擬定通航時間表。並且商討及準備下一步工作，包括病毒檢測如何進行。

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姚思榮：港府有責任對有特別困難行業作支援

事實上，旅遊業早前的調查發現，倘若港府沒有第三期保就業計劃，超過8成旅行社稱「一定要裁員」或「很大機會要裁員」。姚思榮指，業界過去大半年零收入，未來亦未見到前景，相信明年即使復甦，速度亦很慢。他認為港府有責任在11月尾，再對部份有特別困難行業作出支援。

責任編輯：馬意文