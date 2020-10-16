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【A股布局】股市旺成交勁　券商全年佣金收入料超過兩成

股樓投資 12:14 2020/10/16

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今年全球股市勁旺，完全跟實質經濟狀況脫節，A股也不例外，IPO市場熱烈，連大市成交也大幅增長，帶旺了券商的佣金收入。

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WIND數據顯示，截至周二（14日）止，國內AB股成交總額達161.3萬億元（人民幣，下同），較去年同期增長58.5%。

其中，以7月的成交額最勁，達到30.1萬億元，其次是8月也有22.3萬億元。1至9月，每月平均成交額超過10萬億元。

分析指，下半年至今全部AB股的成交總額為72.6萬億元，按照0.0295%的行業平均佣金費率計算，下半年至今券商佣金總收入或達到428.1億元，加上行業上半年數字，全年至今的佣金收入約為951.2億元，已較2019年行業代理買賣證券業務淨收入增長20.8%。換言之，今年全年的按年增幅很大機會超過兩成。

【買樓理財】千禧世代拖得就拖　按揭逾期還款增　一年多七成，詳情請按【見下頁

事實上，交投暢旺的因素已反映在券商的業績上，根據已披露首三季業績預告的公司表現，不少錄得盈利倍增，如長城證券預告盈利增幅介乎83.4%至111.8%；西部證券介乎68.4%至86.1%，如此看來，今年餘下時間，券商股價應有不俗的表現。

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記者：林衛

內地券商股 中國 成交 IPO A股

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