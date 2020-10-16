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【港股追蹤】安踏零售額錄正增長 曾破90元再創新高

股樓投資 12:34 2020/10/16

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安踏體育（02020）公布，今年第三季，旗下品牌的產品零售額（按零售價值計算）錄得按年低單位數正增長。當中，FILA的零售金額按年錄得20%至25%的正增長。而其他品牌產品於第三季之零售金額按年錄得50%至55%的正增長。

【大行點睇】旅遊氣泡幫到國泰？　瑞信睇好升目標價　富瑞則指裁員仍無可避免  詳情請見[下一頁]

大華研究報告指，安踏在黃金周內的銷量按年增長三至四成，料下半年收入將會強勁復甦，預計整體收入會按年升8.9%。惟下半年集團重組營銷模式或會增加開支，所以將其盈利預測由53億元下調至51億元。該行將其目標價由85元，上調至95元，維持「買入」評級。

【中概股上市】名創優品MINISO美股登場 連續2年錄虧損　首日掛牌升4% 險守招股價  詳情請見[下一頁]

今日上午安踏曾升6.6%，破上市新高報90.9元，其後升幅收窄。上午11時45分報87.25元，升近2.3%，成交額近6億元。

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撰文 : 趙家盈

經濟 安踏體育（02020）

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