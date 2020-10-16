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英女王大半年首出席公開活動 無戴口罩惹關注（多圖）

環球社會熱點 12:09 2020/10/16

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英女王大半年首出席公開活動 無戴口罩惹關注（多圖）

英國疫情反彈之際，英女王周四出席公開活動，為自3月英國封城以來首次。一身粉紅色裝扮的英女王，出席活動時未有佩戴口罩，引起各界關注。白金漢宮表示，英女王在諮詢醫生後，才決定不戴口罩。不過，在英格蘭，大部份室內場所都強制佩戴口罩，包括旅遊景點、娛樂場所等。

94歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周四與威廉王子到訪國防科技實驗室（Defence Science and Technology Laboratory）。英女王與威廉王子均未有佩戴口罩。

加勒比島國巴巴多斯變共和國 英女王不再是「事頭婆」 【下一頁】

英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶 【下一頁】

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在英格蘭，大部份室內場所都強制佩戴口罩，包括旅遊景點、娛樂場所等。而在酒吧及餐廳，除非是坐下來吃飯或喝東西，否則在其他時間都需佩戴口罩。

白金漢宮則表示，英女王在諮詢醫生後，才決定不戴口罩。而所有與英女王及威廉王子接觸的人，都曾接受檢測。

71歲王儲查理斯王子（Prince Charles）早前曾確診新冠肺炎，王室當時指查理斯只有輕微病徵，狀況大致良好。

責任編輯：林嘉莉

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