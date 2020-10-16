【億萬富豪】 美國富翁涉逃稅20億美元被檢控 創美國歷史記錄

▲ 美國富翁被追稅20億美元，創美國歷史記錄。

根據外媒報導，德州的億萬富翁Robert Brockman被美國聯邦檢察官起訴，指他過去20年來一直逃稅，金額高達20億美元，創下美國有史以來針對個人的最大金額逃稅案件。另外，當局指與美國最富有黑人、Vista Equity Partners創辦人Robert Smith達成和解，後者將為過去逃稅而付款1.4億美元，換取不被起訴。

現年79歲的Robert Brockman為汽車軟件公司Reynolds and Reynolds的CEO。Robert Brockman為Robert Smith創辦的Vista基金的首位投資者，金額約3億美元，其後一直增加投資。美國當局指，Robert Brockman透過Vista的投資、虛假申報、在世界各地設立秘密帳號等方式，在1999年至2019年隱藏大量收入及財富，又以各種保密方式及暗號通訊，避開當局的調查，逃稅達到20億美元。

Robert Brockman將面對洗錢、電匯欺詐、逃稅等39項罪外，於本月15日過堂時可以申請保釋，保釋金額為100萬美元。根據外媒估計，Robert Brockman現時的淨資產約10億美元。

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編輯：謝克迪