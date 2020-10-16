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【異動股】 鍾南山稱藥物對新冠病毒有效 白雲山中午勁升12%

股樓投資 12:44 2020/10/16

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中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展一系列體外研究發現，白雲山(00874)開發的復方板藍根顆粒對新冠病毒有效。消息刺激該股大幅炒上，中午收報21.65元，大升12.7%。

【大行點睇】旅遊氣泡幫到國泰？　瑞信睇好升目標價　富瑞則指裁員仍無可避免  詳情請看[下一頁]　

李寧系私募基金萊恩資本 傳洽購英國鞋履品牌Clarks  詳情請看 [下一頁]

鍾南山在報告中提到，白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。研究團隊與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現了白雲山復方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。　　

據悉，白雲山板藍根、白雲山復方板藍根科研成果計劃在澳門產業化，成為廣藥集團澳門國際總部成立後首個落地項目。該項目將由鍾南山擔任首席科學家。

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撰文 : 李尚毅

白雲山（00874） 經濟

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