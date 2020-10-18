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疫苗研發波折、紓困方案難達成　美國經濟不明朗因素多

環球政經 07:23 2020/10/18

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繼早前財政刺激措施於7月到期後，美國當局仍未能就新一輪紓困方案達成共識。大選日臨近，總統特朗普（Donald Trump）周四（15日）向《霍士新聞》表示，為了促進方案盡快達成，他願意加碼1.8萬億美元方案規模，並稱新方案仍有機會在11月3日大選前面世。

惟參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示反對，指方案已經超過參院共和黨能支持的範圍，將不獲共和黨議員支持。據報美國財長努欽（Steven Mnuchin）周四與眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）通話時表示，如能達成刺激協議，特朗普將會親自遊說麥康奈爾。

美國周四公布最新的失業救濟申請人數，上周首申失業救濟人數為89.8萬，高過市場預期的82.5萬，亦較前周回升。美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，失業民眾及陷入困境的企業如若沒有更多救助，美國經濟復甦將會放緩。

【美國大選】拜登競選團隊至少3人染疫 賀錦麗暫緩活動至下周一【下一頁

另外新冠疫苗研發遇波折，繼美國藥廠強生（Johnson & Johnson）周一（12日）宣布因出現不明狀況，暫停疫苗第3階段臨床測試後，另一間藥廠禮來（Eli Lilly）亦基於安全理由，叫停新冠病毒抗體療法臨床試驗。

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編輯：李勝男

失業 經濟 麥康奈爾 美股 佩洛西 特朗普 民主黨 美元 美國 美國民主黨

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