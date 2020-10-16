▲ 【美國大選】拜登：抗疫無作為 特朗普：早已封中國關

美國大選11月3日投票，第2場總統辯論取消，總統特朗普和民主黨總統候選人拜登，分別出席答問大會。兩人隔空開火，拜登批評特朗普抗疫不力，指他確診新冠肺炎後，仍不願加緊對抗疫情，斥他「毫無作為」。特朗普未有正面回應主持問到的防疫問題。

特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）周四（15日）晚上分別在邁阿密與費城舉行答問大會，節目同一時間直播。拜登表示：

「我們現在有超過21萬人病近，他（特朗普）做了什麼？毫無作為。他還是不戴口罩。」

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特朗普的答問大會亦談到疫情等議題，關注他在第一場總統辯論前有否進行檢測、為何不提倡戴口罩、隔離防疫。惟特朗普沒有正面回應，僅重申很早就對中國與歐洲國家實施旅行禁令，反指拜登與美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）當時表明反對。

特朗普又稱：

「我們（抗疫）表現出色。」

他強調，疫苗即將面世。

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責任編輯：鄧燕君