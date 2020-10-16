【大行點睇】旅遊氣泡幫到國泰？　瑞信睇好升目標價　富瑞則指裁員仍無可避免

瑞信發表研究報告，指星港兩地推行「航空旅遊氣泡」，有助國泰營運改善。目前國泰(00293) 每周有3班來回新加坡的航班，相信航班數字和限制社交距離措施將繼續設有限制，不過協議的成功實施，有助加快與其他地區達成相關協議。



該行指，料星港「航空旅遊氣泡」可於今年啟動，明年初會有更多地區落實。加上未來與內地往來重開、疫苗研發，以及國泰或於第四季公布重組方案，幾項因素都可成國泰股價催化劑。

瑞信升國泰評級，由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由6.2元升至6.6元，現價估值僅預測市賬率0.5倍，料已反映負面因素。

另一間大行富瑞就指，雖然兩地就「旅遊氣泡」達成原則性協議，不過該行認為航線重新引入，時間存在不確定性。考慮到國泰航空低載客率和起步成本，認為航線恢復後每月燒錢率可能會提升，短期公司盈利不太可能反彈。

該行又預計國泰管理層會在11月宣布重組計畫的細節，預計國泰裁員不可避免，主要是客運恢復速度慢，維持「持有」評級和6.3元目標價不變。

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