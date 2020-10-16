【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記

▲ 本港電訊商香港電訊（06823）旗下csl也宣布，推出指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合計畫， 機價折扣高達2650港元，即日起接受登記。

蘋果（Apple）全新5G旗艦手機iPhone 12日前已正式登場，其中iPhone 12和iPhone 12 Pro將在今（16日）晚8時起在官網開始接受預訂。與此同時，本港電訊商香港電訊（06823）旗下csl也宣布，推出指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合計畫， 機價折扣高達2650港元，即日起接受登記。

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csl宣布，由即日起，csl或1O1O客戶凡登記指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合，並簽訂36個月承諾期，便可享機價折扣高達2650港元。若csl或1O1O客戶以指定型號手機trade–in及升級至5G服務計畫，也可享舊機一換一優惠。如以iPhone 11 Pro（256GB）作舊機回收，客戶只須繳付239港元便可升級至iPhone 12 Pro（256GB）。

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除此之外，CSL Mobile早前與Netflix宣布合作，將在香港率先推出CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃（50GB及100GB），並在下周五（23日）正式推出。客戶不但可體驗CSL Mobile的5G本地流動數據服務，同時亦可欣賞Netflix的節目內容，以及Now E包括Now Sports Prime的體壇消息及片段、Viu Premium的中日韓台劇集、ViuTV和Now News。

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責任編輯：曾曉汶