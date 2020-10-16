  • 28°C
香港時間 : 20201016日 (五) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記

科技 11:23 2020/10/16

分享：

本港電訊商香港電訊（06823）旗下csl也宣布，推出指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合計畫， 機價折扣高達2650港元，即日起接受登記。

蘋果（Apple）全新5G旗艦手機iPhone 12日前已正式登場，其中iPhone 12和iPhone 12 Pro將在今（16日）晚8時起在官網開始接受預訂。與此同時，本港電訊商香港電訊（06823）旗下csl也宣布，推出指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合計畫， 機價折扣高達2650港元，即日起接受登記。

【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

csl宣布，由即日起，csl或1O1O客戶凡登記指定5G月費及iPhone 12或iPhone 12 Pro組合，並簽訂36個月承諾期，便可享機價折扣高達2650港元。若csl或1O1O客戶以指定型號手機trade–in及升級至5G服務計畫，也可享舊機一換一優惠。如以iPhone 11 Pro（256GB）作舊機回收，客戶只須繳付239港元便可升級至iPhone 12 Pro（256GB）。

更多月費計畫詳情：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

除此之外，CSL Mobile早前與Netflix宣布合作，將在香港率先推出CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃（50GB及100GB），並在下周五（23日）正式推出。客戶不但可體驗CSL Mobile的5G本地流動數據服務，同時亦可欣賞Netflix的節目內容，以及Now E包括Now Sports Prime的體壇消息及片段、Viu Premium的中日韓台劇集、ViuTV和Now News。

【5G煲劇】CSL夥Netflix推5G服務計劃　50GB低至358元

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃　挾新iPhone 12推出搶客
2020/10/14
【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃　挾新iPhone 12推出搶客
【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？
2020/10/14
【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？
【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800
2020/10/14
【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800
【iPhone 12系列分段上市】iPhone 12 mini 最平5,999元　與iPhone 12 Pro Max 下月6日開放預訂　
2020/10/14
【iPhone 12系列分段上市】iPhone 12 mini 最平5,999元　與iPhone 12 Pro Max 下月6日開放預訂　
iPhone 12 服務 電訊 ViuTV 組合 5G 6G 電訊商 香港 csl

下一篇文章

【網絡監控】人權組織揭全球網絡自由度下跌　中國10分墊底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手
Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手
【每日焦點】Google Chrome傳三星微軟有意收購　Galaxy S20 FE屏幕錯漏捱批
【每日焦點】Google Chrome傳三星微軟有意收購　Galaxy S20 FE屏幕錯漏捱批
【每日焦點】iPhone 12一文看清售價、規格　3香港趁機推全新5G月費計劃
【每日焦點】iPhone 12一文看清售價、規格　3香港趁機推全新5G月費計劃
【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀
【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀
【拜登醜聞】Twitter、Fb禁用戶分享拜登醜聞　特朗普怒批干預選舉
【拜登醜聞】Twitter、Fb禁用戶分享拜登醜聞　特朗普怒批干預選舉
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷