【封殺華為】傳巴西總統考慮禁止華為參與當地5G建設

▲ 據指，巴西總統博爾索納羅鑑於中國成為全球數據私隱和主權的威脅，正考慮禁止華為參與巴西5G網絡建設，目前未有最終決定。

繼美國、英國、澳洲等國家禁用或限用華為5G技術後，外電引述一名巴西內閣高級官員指，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）鑑於中國成為全球數據私隱和主權的威脅，正考慮禁止華為參與巴西5G網絡建設。據悉，目前仍未有最終決定，會將其他內閣成員的意見一併考慮。

中美角力加劇，美國持續勸籲其他國家不要採用華為5G設備，並威脅若不跟隨美國政策，將自行承擔後果。早前巴西曾表示，不擔心美國的威脅和施壓，不會禁止華為參與5G建設競標，認為華為擁有最成熟先進的5G技術，有利巴西在全球5G建設的發展。

但同一時間，由於北京依賴巴西的農產品進口，預計即使禁止華為，相信中方不會報復。有消息人士指，巴西的看法是，其他禁止華為的國家並未遭受重大後果。

巴西通訊部未有正面回應，僅稱5G涉及國家安全問題、以及不同持份者，包括經濟部和外交部，所有國家的領導人都在討論這個主題。

另外，中國駐巴西大使楊萬明曾表示，有關華為的決定將定義兩國之間的整體關係，問題在於一個國家能否為所有企業建立開放、公正、非歧視的市場規則。

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編輯：袁諾曦