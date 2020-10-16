▲ 【特朗普群組】染疫新澤西前州長ICU留醫7日 後悔當初無戴口罩

美國總統特朗普以及一眾曾出席巴雷特（Amy Coney Barrett）最高法院大法官提名儀式的人士，事後集體感染新冠肺炎。特朗普病情似乎沒有大礙，但同樣確診的前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）曾在深切治療部留醫7日。他對當日無戴口罩感後悔，強調應認真看待新冠病毒，籲民眾戴口罩。

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克里斯蒂目前已大致康復，他發聲明感謝醫護人員的照顧，並談及對染病的感受。他稱接受治療期間，令他有空間反思。他認為所有公共官員，不論黨派立場，都應呼籲美國人在公開場合戴口罩、做好社交隔離及勤洗手。

克里斯蒂表示，每次到白宮都會感覺自己進入安全區，因為所有人必須先進行檢測，直指在巴雷特提名儀式上未戴口罩是錯誤，在準備大選辯論時不戴口罩亦是錯誤。

染疫似乎令一直支持特朗普的克里斯蒂，對口罩的態度有變，不過他繼續支持解除各處封鎖措施。

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9月底在白宮玫瑰園舉行的最高法院大法官提名活動，多名美國政要都有出席，且大多沒有戴口罩，結果出現疫情大爆發，美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）形容是「超級傳播活動」（superspreader event）。

責任編輯：林建忠

▲ 克里斯蒂（右）是特朗普群組染疫人員之一。