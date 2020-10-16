【美國大選】拜登無隔離赴答問大會 機上工作人員確診

▲ 美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊，有一名包機工作人員確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊，有一名工作人員確診新冠肺炎。據悉，這名工作人員曾與拜登乘坐同一班飛機，但拜登與其並無直接接觸。競選團隊指拜登無需接受隔離，拜登周四（15日）也按原定計劃出席電視台的答問大會。

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美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊周四證實，有兩名成員確診新冠肺炎，賀錦麗也暫停競選活動三天。

拜登（Joe Biden）競選活動經理迪隆（Jen O'Malley Dillon）同日晚發表聲明，指包機公司的一名工作人員確診新冠肺炎。據悉，確診者連續兩日都與拜登乘坐同一班飛機，於周一（12日）及周二（13日）分別前往俄亥俄州和佛羅里達州。

迪隆指出，確診者與拜登使用不同的機門登機，上機後坐在飛機最後一排，兩人最少相距50呎。再加上確診者與拜登在機上都佩戴口罩，因此迪隆表示拜登無需接受隔離。

拜登的競選團隊周四也宣布，拜登最新一次接受新冠肺炎檢測的結果呈陰性。

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拜登仍然如期前往費城國家憲法中心（National Constitution Center），出席美國廣播公司（ABC）舉行的答問大會。而美國總統特朗普（Donald Trump）也出席美國全國廣播公司（NBC）舉行的答問大會，兩個大會同一時間播出。

責任編輯：鄭錦玲