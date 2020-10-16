【買樓理財】千禧世代拖得就拖　按揭逾期還款增　一年多七成

疫情肆虐，重挫全球經濟，令不少人收入大減。信貸評級公司環聯報告指，逾七成受訪者表示，疫情肆虐期間，家庭收入因此減少，其中Z世代，即1995或以後年出生的人，多達76%受訪者指，其收入受到影響。

值得留意的是，遇上經濟衰退困局，部分業主遲還按揭供款，其中年齡介乎26至40歲的千禧世代，情況最明顯，據環聯統計，今年第二季共錄184宗拖欠個案，較去年同期的107宗，大增72%。

以不同年齡層劃分，X世代，即1965至1979年出生，據環聯統計，其拖欠按揭供款同樣上升，由去年第二季的302宗，升至今年第二季的426宗，增幅達41%。不過，整體而言，上半年按揭的逾期還款率，只按年升1點子。

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雖然近期置業信心較年初回升，以大圍站上蓋柏傲莊為例，短短4.5日，累收逾22,700票，為近20年來新高。不過，環聯香港區行政總裁林嘉儀提醒，千禧世代和Z世代置業前，須評估自己的還款能力，以免拖欠按揭貸款。此外，疫情肆虐，或影響不少打工仔的財政狀況，更可能因此拖欠按揭供款，終遭降低信貸評分，故準買家要量力而為，避免陷入債務危機。

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