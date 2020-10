【美國大選】特朗普：若拜登當選 中國將擁有美國

美國大選在11月3日舉行,美國總統特朗普揚言,若民主黨總統候選人拜登在美國大選勝出,中國將會擁有美國。特朗普又指,由於自己勝出上屆美國大選,扭轉了中國經濟規模超越美國的預測。

特朗普接受霍士新聞頻道訪問時指,早在10年前,各界都預測於2019年,中國經濟規模超越美國。特朗普續指:

「這因為我當選而沒有發生。事實卻(與預測)相反。」

(Except that didn’t happen because I got elected. It turned out the opposite way.)