▲ 【美國大選】特朗普：若拜登當選 中國將擁有美國

美國大選在11月3日舉行，美國總統特朗普揚言，若民主黨總統候選人拜登在美國大選勝出，中國將會擁有美國。特朗普又指，由於自己勝出上屆美國大選，扭轉了中國經濟規模超越美國的預測。

特朗普接受霍士新聞頻道訪問時指，早在10年前，各界都預測於2019年，中國經濟規模超越美國。特朗普續指：

「這因為我當選而沒有發生。事實卻（與預測）相反。」 （Except that didn’t happen because I got elected. It turned out the opposite way.）

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特朗普又揚言：

「若拜登勝出，中國將擁有美國。」 （If Biden wins, China will own the United States.）

特朗普其後在北卡羅來納州的造勢大會上，又將拜登與中國拉上關係。擁有15張選舉人票的北卡羅來納州，為美國大選的關鍵州分。

特朗普指，拜登容許中國偷取美國人的職位空缺、搶走美國人的工廠。特朗普再次指，若拜登當選，美國將中國將擁有美國，但稱美國人不用擔心，因他不相信此事會發生。

責任編輯：林嘉莉