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【智能電視】美國正式對TCL電子及三星等智能電視發起調查 TCL電子股價先升後跌

即市財經 10:49 2020/10/16

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美國正式對TCL電子及三星等智能電視產品發起337調查。

美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對智能電視、特定視頻處理設備及相關產品啟動337調查，調查涉及企業包括TCL電子 （01070） 、韓國的三星等公司。

今年9月10日，美國DivX公司向美國ITC提出337調查申請，認為多間公司的產品侵犯DivX專利權，要求ITC發出有限排除令或禁止令。ITC將於立案後45日內確定調查結束期，除非美國貿易代表基於政策原因否決外，ITC在337案件調查的決定有司法效力。

337調查是ITC根據美國《1930年關稅法》第337節的有關規定，針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為進行調查，裁決是否侵權及是否採取措施的一種機制，可以由當事人申請，亦可由ITC自行發起。

TCL電子今日股價先升後跌，高低位分別為6元及5.7元，上午10：50報5.77元，跌0.5%。

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編輯：謝克迪

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung 美國 專利 知識產權 知識產權 TCL電子（01070）

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