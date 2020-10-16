【iPhone12】iPhone 12今預售　台媒料iPhone 12系列年底出貨量達8000萬部

▲ 【iPhone12】iPhone 12今預售 台媒料新系列至年底出貨量達8000萬部

蘋果的iPhone 12、 iPhone 12 Pro兩機款今日（16日）預售。台灣《電子時報》（DigiTimes） 報道，由於蘋果採取更加實惠的定價策略，預計到今年年底，iPhone 12的出貨量將達到8000萬部。

iPhone 12、 iPhone 12 Pro今日預售

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報道預測，到2020年底，包括‌iPhone 12‌、iPhone 12‌ mini、iPhone 12 Pro和‌iPhone 12 Pro‌ Max在內的新iPhone系列的出貨量將至少達到7000萬部，如果沒有其他因素干擾，銷量預計能達到8000萬部。

報道又指，蘋果採取兩階段出貨策略，即iPhone 12和12 Pro將在本月晚些時候上市，而iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini將在11月到貨，預計不會對需求產生重大影響，並可能將蘋果從上游供應鏈的訂單延長至2021年第一季度。

分析料﹐台積電(美：TSM)因生產蘋果新iPhone 12中的5nm A14 Bionic處理器，預計將從高銷量中受益最大。

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