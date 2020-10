【網絡監控】人權組織揭全球網絡自由度下跌　中國10分墊底

▲ 美國人權活動組織自由之家(Freedom House)日前公布本年度網絡自由(Freedom on the Net)調查報告,多個國家政府借新冠疫情擴大網絡監控、進行數據蒐集、審查批評言論等情況,全球網絡自由度連續10年下降。

在新冠肺炎疫情爆發期間,大量假消息、假新聞在社交媒體上傳播,引來外界關注。美國人權活動組織自由之家(Freedom House)日前公布本年度網絡自由(Freedom on the Net)調查報告,多個國家政府借新冠疫情擴大網絡監控、進行數據蒐集、審查批評言論等情況,全球網絡自由度連續10年下降。

報告揭示,冰島以綜合評分95分的分數,再次名列第一,成為全球網絡自由度最高的國家,其次為愛沙尼亞(94分)、加拿大(87分)、德國(80分)、英國(78分)及法國(77分);美國則與澳洲、喬治亞與義大利以76分並列第七名。而亞洲網絡自由度的國家,則由日本75分奪得。

至於敘利亞、伊朗和中國則分列自由度最差3國,中國更以10分,被譽為全球網絡最不自由國家。負責中國、香港和台灣問題研究的自由之家高級研究分析員Sarah Cook表示,中國在近用障礙多寡(Obstacles to Access)部分獲得8分;內容與言論限制(Limits on Content)獲得2分;侵犯用戶權利(Violations of User Rights)更被打零分。Cook強調,全因中國審查部門在微信、微博等社交平台上會作出禁言、停用帳號等做法,產生寒蟬效應。

報告又提到,全球的網路自由度已連續10年下降,在新冠肺炎疫情期間,更加速下降速度。報告指出,多國領導人以疫情防控為藉口限制公民獲取信息,並以抗疫為由,擴大監控權力,用前所未有的方式部署、蒐集和分析民眾個人數據,甚至有國家出現網民因發表與疫情有關的網上言論被逮捕的情況。

