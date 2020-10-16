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【網絡監控】人權組織揭全球網絡自由度下跌　中國10分墊底

科技 10:27 2020/10/16

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美國人權活動組織自由之家（Freedom House）日前公布本年度網絡自由（Freedom on the Net）調查報告，多個國家政府借新冠疫情擴大網絡監控、進行數據蒐集、審查批評言論等情況，全球網絡自由度連續10年下降。

在新冠肺炎疫情爆發期間，大量假消息、假新聞在社交媒體上傳播，引來外界關注。美國人權活動組織自由之家（Freedom House）日前公布本年度網絡自由（Freedom on the Net）調查報告，多個國家政府借新冠疫情擴大網絡監控、進行數據蒐集、審查批評言論等情況，全球網絡自由度連續10年下降。

【健康碼+追蹤App】專家剖析感染追蹤App成效　QR Code難加密成隱患

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報告揭示，冰島以綜合評分95分的分數，再次名列第一，成為全球網絡自由度最高的國家，其次為愛沙尼亞（94分）、加拿大（87分）、德國（80分）、英國（78分）及法國（77分）；美國則與澳洲、喬治亞與義大利以76分並列第七名。而亞洲網絡自由度的國家，則由日本75分奪得。

至於敘利亞、伊朗和中國則分列自由度最差3國，中國更以10分，被譽為全球網絡最不自由國家。負責中國、香港和台灣問題研究的自由之家高級研究分析員Sarah Cook表示，中國在近用障礙多寡（Obstacles to Access）部分獲得8分；內容與言論限制（Limits on Content）獲得2分；侵犯用戶權利（Violations of User Rights）更被打零分。Cook強調，全因中國審查部門在微信、微博等社交平台上會作出禁言、停用帳號等做法，產生寒蟬效應。

報告又提到，全球的網路自由度已連續10年下降，在新冠肺炎疫情期間，更加速下降速度。報告指出，多國領導人以疫情防控為藉口限制公民獲取信息，並以抗疫為由，擴大監控權力，用前所未有的方式部署、蒐集和分析民眾個人數據，甚至有國家出現網民因發表與疫情有關的網上言論被逮捕的情況。

【抗疫vs私隱】各地開發手機追蹤疫情App　衍生私隱爭議反失效？

責任編輯：曾曉汶

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