【新股IPO】卓越商企服務6989追揸沽攻略　投資界：首日僅單位數升幅、可先獲利

▲ 卓越商企服務於10月19日掛牌。

卓越商企服務 （新上市編號：06989） 合共錄得近38萬人認購，超額認購651.06倍，凍資逾2000億元，一手中抽籤率為10%，抽100手（100,000股）穩中1手，惟暗盤表現未如預期般大升。投資界認為，卓越商企服務首掛或單位數升幅，建議持貨的投資者可先獲利。

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信誠證券聯席董事張智威預計，卓越商企服務於暗盤市場表現較預期差，升不足一成。預計首日表現應該同暗盤差不多，不會有大漲，有可能僅有單位數升幅。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，近期物管股表現都很一般，影響卓越商企服務首日股價表現。如果首掛有升，建議投資者先獲利。

輝立証券企業融資副經理陳英傑認為，接來下仍多個新股排隊上市，投資將沽貨卓越商企服務，令該股首日表現受影響，短期看12元。惟相信卓越商企服務攜大灣區概念，長期利好炒作，無貨的投資者可於暗盤收市價附近買入，作長線投資。

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