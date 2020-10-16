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【新股IPO】卓越商企服務6989追揸沽攻略　投資界：最多升逾3成

即市財經 11:27 2020/10/16

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卓越商企服務於10月19日掛牌。

卓越商企服務 （新上市編號：06989） 今日公布招股結果，卓越商企服務合共錄得近38萬人認購，超額認購651.06倍，凍資逾2000億元，一手中抽籤率為10%，抽100手（100,000股）穩中1手，並於今午暗盤。投資界認為，卓越商企服務升幅最多逾3成。

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信誠證券聯席董事張智威預計，卓越商企服務於暗盤市場表現不會太差，加上今日市況表現不俗，估計升幅逾3成，他建議股價升逾3成後，投資者可以沽出一部分；股價升約4成再沽出其餘部分。

至於沒有「貨」的投資者，他認為值博的空間不太大，建議股價升幅2成或以下時買入。

相關文章：【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）

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