▲ 【蘋果股價】爆料達人Jon Prosser︰蘋果11月還有一場發佈會 產品關於……

蘋果（美︰AAPL）剛於周二舉行發佈會，正式發布全新的iPhone 12系列，並分批於香港10月16日（周五）晚上8時、11月6日接受預訂。消息指蘋果下月還有一場發佈會，爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，稱消息指蘋果將於11月7日，舉行一場有關自研ARM架構芯片Mac的發佈會。

iPhone 12系列香港區定價出爐

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Jon Prosser表示，將會於11月10日（周二）收到相關消息的公布。

另外，他表示11月發佈會後，下一個蘋果發佈會將會於2021年3月16日，並且以AirPods Studio為題。

他又指，新Apple TV今將於明年才會亮相。

【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元 被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）

【iPhone12】iPhone 11減價800元登熱搜榜首更抵買 iPhone 12價錢太高？

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩