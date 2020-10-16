  • 27°C
香港時間 : 20201016日 (五) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果股價】爆料達人Jon Prosser︰蘋果11月還有一場發佈會　產品關於……

即市財經 10:29 2020/10/16

分享：

【蘋果股價】爆料達人Jon Prosser︰蘋果11月還有一場發佈會　產品關於……

蘋果（美︰AAPL）剛於周二舉行發佈會，正式發布全新的iPhone 12系列，並分批於香港10月16日（周五）晚上8時、11月6日接受預訂。消息指蘋果下月還有一場發佈會，爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，稱消息指蘋果將於11月7日，舉行一場有關自研ARM架構芯片Mac的發佈會。

iPhone 12系列香港區定價出爐

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Jon Prosser表示，將會於11月10日（周二）收到相關消息的公布。

另外，他表示11月發佈會後，下一個蘋果發佈會將會於2021年3月16日，並且以AirPods Studio為題。

他又指，新Apple TV今將於明年才會亮相。

【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　被指加價蘋果股價挫2.7%（附各型號定價）

【iPhone12】iPhone 11減價800元登熱搜榜首更抵買　iPhone 12價錢太高？

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 蘋果發佈會 iPhone iPhone 12

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升近200點　內銀造好建行工行升3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【淘寶撤台】淘寶台灣今關閉平台、年底將終止營運　阿里巴巴：尊重決定（第二版）
【淘寶撤台】淘寶台灣今關閉平台、年底將終止營運　阿里巴巴：尊重決定（第二版）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　第三日孖展錄664億超購185倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　第三日孖展錄664億超購185倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）