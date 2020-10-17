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【新股IPO】合景悠活3913周一（19日）招股　一手入場費8212元

即市財經 12:17 2020/10/17

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合景悠活將於下周一招股。

合景悠活 （新上市編號：03913） 周一（19日）至22日招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。合景悠活計劃發售3.83億股，相當於擴大後股份19%，集資最多約31.1億元。合景悠活將於預計10月30日掛牌。

圖解合景悠活招股重點

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合景悠活引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金（認購5000萬美元）、Orchid China and LMA SPC（認購1000萬美元）、Harvest Global Capital Investment（認購1000萬美元）、Snow Lake Capital（認購1000萬美元）、Valliance（認購1000萬美元）、China Lesso（認購1000萬美元）、OP Capital（認購1000萬美元）、Aspex（認購1000萬美元），合共認購1.2億美元（約9.36億港元）。

合景悠活發行的新股份90%為國際配售，10%為香港公開發售，在國際配售的股份中，約有7062萬股保留給合景泰富 （01813） 股東認購。

公司集資所得款項其中60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。

農銀國際、華泰國際為聯席保薦人；聯席全球協調人為中金、瑞信及摩根士丹利；聯席帳簿管理人為中銀、銀河、中信證券、克而瑞及香江金融。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

香港股票 物業管理股 IPO
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