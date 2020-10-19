【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元　未來第三方收入佔比升至四成

▲ 合景悠活將於周一招股。

合景悠活 （新上市編號：03913） 周一（19日）至周四（22日）招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。合景悠活計劃發售3.83億股，相當於擴大後股份19%，集資最多約31.1億元。合景悠活預計將於10月30日掛牌。

圖解合景悠活招股重點

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合景悠活通過上市聆訊 合景泰富股東每2股獲派1股合景悠活，詳情可見【下一頁】

合景悠活第三方業務收入佔比擴大至4成

合景悠活執行董事兼行政總裁孔健楠於記者會上強調，與母企合景泰富 （01813） 是互補互利的合作關係，母企有豐富的土地儲備及優質的物業，為公司發展提供基礎。公司將透過收購、招標等途徑，擴大第三方業務，增加公司管理物業的類型和市場份額，料未來3至5年，第三方物業佔比將提升至40%。

另外，孔健楠指出，中國物管行業迅速發展，行業競爭加劇，依然認為該行業還有很大的發展空間。他強調公司自身有無可比擬的優勢，中高端定位，專注大灣區、長三角及西南地區，隨著內地經濟發展帶動需求上升，料未來發展加速。

執行董事兼財務管理中心總經理楊靜波透露，公司正在尋求優質的併購目標，主要考量目標公司的盈利水平、團隊管理經驗、是否在公司業務發展的區域、能否與公司業務發生協同效應等。

她續稱，公司在大灣區的業務佔整體約4成，冀未來開拓其他地區的業務，包括長三角、中西部及黃渤海等發展較快的一二綫城市，以減少對部分地區經濟依賴及市場波動的風險。

合景悠活引8名基石投資者參投

合景悠活引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金（認購5000萬美元）、Orchid China and LMA SPC（認購1000萬美元）、Harvest Global Capital Investment（認購1000萬美元）、Snow Lake Capital（認購1000萬美元）、Valliance（認購1000萬美元）、China Lesso（認購1000萬美元）、OP Capital（認購1000萬美元）、Aspex（認購1000萬美元），合共認購1.2億美元（約9.36億港元）。

合景悠活發行的新股份90%為國際配售，10%為香港公開發售，在國際配售的股份中，約有7062萬股保留給合景泰富股東認購。公司集資所得款項其中60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。

農銀國際、華泰國際為聯席保薦人；聯席全球協調人為中金、瑞信及摩根士丹利；聯席帳簿管理人為中銀、銀河、中信證券、克而瑞及香江金融。

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記者：謝卓榮