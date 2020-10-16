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【新股IPO】合景悠活3913下周一招股　一手入場費8212元

即市財經 09:41 2020/10/16

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合景悠活將於下周一招股。

合景悠活 （新上市編號：03913） 於今日起至下周四建簿（book-building） 。據銷售文件顯示，物管股合景悠活計劃發售3.83億股，集資最多約31.1億元，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。合景悠活將於下周一（19日）至22日招股，預計10月30日掛牌。農銀國際、華泰國際為聯席保薦人。

合景悠活引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金（認購5000萬美元）、Orchid China and LMA SPC（認購1000萬美元）、Harvest Global Capital Investment（認購1000萬美元）、Snow Lake Capital（認購1000萬美元）、Valliance（認購1000萬美元）、China Lesso（認購1000萬美元）、OP Capital（認購1000萬美元）、Aspex（認購1000萬美元），合共認購1.2億美元（約9.36億港元）。

公司計劃上市集資所得，其中60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓

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