【中概股上市】名創優品MINISO美股登場 連續2年錄虧損　首日掛牌升4% 險守招股價

近年在全球急速擴張的名創優品ＭINISO（美：MNSO），昨首日在美國掛牌，開市報24.48美元，較招股定價20美元，升22.4%。不過之後升幅蒸發，最終收報20.88美元，僅微升4.4%。而在收市後場外交易價進一步回落，報20.55元，升幅僅餘2.7%。

據資料顯示，名創優品原先招股價指引區間為16.5至18.5美元，最終調升至20美元，令其集資額由5.6億美元增加至6.08億美元。次集資所得的資金將用於開店、投資其倉庫及物流網絡、加強資訊科技系統，以及一般營運用途。

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名創優品上市前的股東包括騰訊（00700）及高瓴資本，早於2018年9月，騰訊和高瓴資本與名創優品簽署關於合共10億元的戰略投資協議，正式成為其股東。

招股書顯示，名創優品2019財年（2018年7月至2019年6月）收入達13.8億美元，淨虧損4,320萬美元；在全球新冠肺炎疫情影響下，2020財年（2019年7月至2020年6月），收入跌8%至12.7億美元，淨虧損3,680萬美元。

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據研究機構Frost&Sullivan報告顯示，2019年全球自有品牌綜合零售GMV達520億美元，名創優品以27億美元（約合190億人民幣）佔比5.2%，為全球規模最大的自有品牌綜合零售商。

名創優品智慧門店系統數據顯示，2019年在中國市場，名創優品進店客流量超過4.16億人次，進店購買率達30%以上；超過80%的進店消費者年齡在40歲以下，超過60%在30歲以下。

截至2020年6月30日，名創優品在全球逾80個國家和地區有超過4200間門店，其中在中國市場開拓了超過2500間門店，海外市場超1680間。

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