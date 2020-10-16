自家OTT平台 TVB Anywhere「坐正」攻海外與全球華語市場接軌

▲ 邱健忠指出，視乎不同海外市場的特性，TVB Anywhere會採用SVOD及AVOD模式並行的策略。

互聯網打破影視娛樂市場的地域界限，其中OTT（Over-the-top）影音串流服務近年成為娛樂影視產業的新出路，推動訂閱及廣告收入增長的新動力。作為「本地薑」的TVB，如何以TVB Anywhere「一盒/一App」走天涯，於全球市場與龐大的華語影視觀眾群接軌？

TVB Anywhere是電視廣播有限公司（00511）旗下較為「低調」的業務，一來主要客戶對象是海外華人，在本地曝光率不高；二來TVB以往與多家海外電視網絡簽訂獨家衛星轉播及收費電視合約。不過近年趁海外合約陸續到期續約時，打破昔日掣肘，自家海外OTT平台TVB Anywhere可以「當家作主」，主力向全球華人市場進發。

全球逾1500萬用戶 嚴選當地合作夥伴

「TVB發展OTT服務，除了順應大趨勢外，亦因非法互聯網電視機頂盒（俗稱盒子）容許用戶免費收看未經授權的節目，其中為數不少為TVB的內容，直接影響觀眾人數及廣告收入，於是決心打造自家OTT平台與之抗衡。」電視廣播（國際）有限公司助理總經理邱健忠表示，時至今日TVB Anywhere已成為海外業務的「主角」，連同第三方合作平台用戶，海外共逾1,500萬用戶只要啟動盒子或打開手機App，即可觀看到TVB的影視節目。其中，澳門、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大、澳洲是TVB Anywhere發展得較快的市場。

在這些市場，除了直接銷售OTT服務計劃，TVB亦會與當地合作夥伴包括電訊商及手機製造商等合作，例如與澳門電訊合作推廣提供TVB Anywhere盒子，令服務更快「入屋」，而今年更與華為合作，在超過26個國家地區為華為海外高端手機用戶提供付費點播服務。

從主流變小眾 平台不能固步自封

TVB在大中華市場無人不曉，但去到東南亞、歐洲、美洲等市場，TVB即從主流變成小眾，TVB Anywhere盒子甚至要爭「HDMI位」。「一般電視機有3個HDMI位，對於年輕用戶群，可能PS4等裝置已長期佔去一、兩個，如果我們的盒子只有睇TVB一個功能，無擴充性，好難『霸到位』。」因此，今年9月TVB Anywhere推出新版Android TV盒子，其自家設計的操作界面已將TVB Anywhere 服務預載於首頁，用戶可自行到Google Play商店安裝其他App擴充盒子功能。

「OTT特性是隨看隨播，不受限制，所以在OTT的世界，根本避免不了競爭，反而要採取開放態度，提供高度靈活性，不只服務收費模式要靈活，使用體驗亦要夠方便。用一個盒子就能睇到多元化內容，就算用戶用來睇YouTube或其他本地影視App，都仍然『喺我間屋度玩』，有機會繼續付費。」

在搶佔用家「眼球」之外，打擊盜版亦是TVB Anywhere的重大挑戰。為此，集團在2013年特別成立一支包括律師、IT工程師及前海關高級人員的專隊，持續與海外不同政府及業界組織溝通及合作，透過多種方式打擊盜版。這場長期戰近年收到不錯的成效，包括於澳洲、新加坡及馬來西亞市場成功封鎖非法機頂盒及盜版網站。邱健忠笑言：「最好的『出手』時機，是台慶劇剛開播不久，只要當中有一半用戶願意『改邪歸正』，收入已很可觀。」

打擊盜版見成效 自家內容增實力

作為獲集團管理層寄予厚望的新業務支柱之一，TVB Anywhere今年至明年的目標是取得盈利。據集團年報資料，國際業務包括海外收費電視及TVB Anywhere收入穩定增長，經營成本控制得宜，令虧損幅度逐年收窄。「今年疫情影響有好也有壞，一方面廣告收入受影響，但另一方面疫情令更多人留在家中，使平台上客量及瀏覽時數均平穩上升。傳統上，第4季企業較積極投放廣告，要實現今年轉虧為盈的目標，仍是有機會的。」

未來TVB Anywhere更將有突破性發展，團隊在持續擴大全球客戶群基礎之外，亦會回歸影視產業的「初心」──做好自家內容，特別是OTT平台獨家的優質內容。邱健忠說：「自家內容一定要『爭氣』，今年下半年我們已開始陸續推出OTT獨家內容，加上正在部署中的『在地化』元素，例如與不同地區的影視製作團隊合作製作本土獨家節目，接下來TVB Anywhere將會展現一番新氣象。」

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