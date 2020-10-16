【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成(第二版)

上一篇文章
【私有化】上海電氣溢價68%私有化上海集優涉11億元 上海集優飈升逾5成
國泰(00293)內部流傳消息指, 國泰將於下周二(20日)或之後開始裁。A級基層員工可獲1個月工資作遣散費; B級基層或以上員工可獲3個月工資作遣散費, 並可能會削減退休福利。至於留職員工, 需減薪30%至40%。另外, 有消息指, 國泰會分兩日裁員, 分別涉及空勤人員及國泰城或地勤職員。
國泰股價昨升6%後，今早開市再升逾3%，最新報5.8元，成交額151萬元。
圖解國泰航空最新營運和保就業表態
國泰空中服務員工會昨第四度與管理層會面，工會主席王思敏表示，公司沒有承諾不裁員，僅稱視裁員為最後方案。 王思敏表示，已向公司提出延長自願無薪假、以及重推「半職飛行計劃」，顯示員工希望與公司共渡時艱，並可保留職位。她又指，一旦落實裁員，冀能先推出自願離職計劃，提供遣散費或長期服務金予員工。
相關文章：
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論 國泰升逾半成（附11國疫情近況）
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
編輯：吳敏芳
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！