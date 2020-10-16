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【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成(第三版)

即市財經 12:25 2020/10/16

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【國泰裁員】傳國泰下周二開始裁員　留任員工或減薪3至4成

國泰(00293)內部流傳消息指, 國泰將於下周二(20日)或之後開始裁。A級基層員工可獲1個月工資作遣散費; B級基層或以上員工可獲3個月工資作遣散費, 並可能會削減退休福利。至於留職員工, 需減薪30%至40%。另外, 有消息指, 國泰會分兩日裁員, 分別涉及空勤人員及國泰城或地勤職員。

國泰股價昨升6%後，半日再升3.4%，半日收報5.8元，成交額528萬元。

圖解國泰航空最新營運和保就業表態

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國泰空中服務員工會昨第四度與管理層會面，工會主席王思敏表示，公司沒有承諾不裁員，僅稱視裁員為最後方案。 王思敏表示，已向公司提出延長自願無薪假、以及重推「半職飛行計劃」，顯示員工希望與公司共渡時艱，並可保留職位。她又指，一旦落實裁員，冀能先推出自願離職計劃，提供遣散費或長期服務金予員工。

瑞信升評級

瑞信發表研究報告，指星港兩地推行「航空旅遊氣泡」，有助國泰營運改善。目前國泰每周有3班來回新加坡的航班，相信航班數字和限制社交距離措施將繼續設有限制，但協議的成功實施，有助加快與其他地區達成相關協議。

該行指，料星港「航空旅遊氣泡」可於今年啟動，明年初會有更多地區落實。加上未來與內地往來重開、疫苗研發，以及國泰或於第四季公布重組方案，幾項因素都可成國泰股價催化劑。

瑞信升國泰評級，由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由6.2元升至6.6元，現價估值僅預測市賬率0.5倍，料已反映負面因素。

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編輯：吳敏芳

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(第二版更新股價、第三版加瑞信報告)

 

香港股票 國泰航空 國泰航空（00293） 裁員

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