【港股市況】恒生指數升近200點　內銀造好建行工行升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指隔晚挫逾300點後跌幅收窄，最終跌19點。恒生指數昨挫逾500點後略為反彈，恒指高開35點，開報24194點。ATM3股反彈逾1%。中芯國際 （00981） 上調第三季收入及毛利率指引，股價升6%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【新股IPO】內房金輝控9993今起招股 一手入場費4545元

即市走勢︰

【10︰19】港股升幅擴大至近200點，內銀股造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升3%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 亦升近2%。

【09︰55】大市升幅收窄至100點內，恒生指數升96點，報24255點。

【09︰52】安踏 （02020） 升逾4%，破頂高見89.35元。今年第三季，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得低單位數的正增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄得20%至25%的正增長。

【體育用品股】安踏上季品牌產品銷售僅低單位數增長 FILA增長20%至25%

【09︰50】科技股領升，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 升2%；騰訊 （00700） 亦升逾1%。

【09︰43】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 反彈1.2%，重上30元水平；中移動 （00941） 升0.1%；騰訊 （00700） 升1.5%；友邦 （01299） 逆市跌0.1%；港交所 （00388） 升0.8%。

【09︰38】白雲山 （00874） 升逾6%，高見20.8元。中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展一系列體外研究發現，白雲山復方板藍根顆粒對新冠病毒有效。

【09︰35】港股早段升幅擴大至逾100點，恒生指數升121點，報24279點。

【09︰29】上海集優 （02345） 升57.9%，開報1.5元破頂。上海電氣 （02727） 擬私有化合併上海集優 （02345） ，私有化作價為1.6元，較上海集優的收市價每股0.95元溢價約68.4%。

【私有化】上海電氣溢價68%私有化上海集優 涉11億元

【09︰22】中芯國際 （00981） 升6%，開報21元。中芯國際上調第三季收入及毛利率指引。截至9月30日止，公司第三季的收入按季增長指引由原先的1%至3%，上調為14%至16%；毛利率指引由原先的19%至21%，上調為23%至25%。

【中芯股價】中芯上調第三季收入及毛利率指引

【09︰20】恒生指數升35點，開報24194點。ATM3股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 分別升逾1%。

【09︰17】人民幣中間價報6.7332，上調42點子。

【09︰13】即月期指開報24299點，升220點或0.9%。

【09︰07】國泰 （00293） 內部流傳消息指， 國泰將於下周二（20日）或之後開始裁員。

【國泰裁員】傳國泰下周二開始裁員 留任員工或減薪3至4成

【09︰00】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現淨投放500億元人民幣。另外今日有2000億元人民幣MLF到期。

【08︰45】恒指黑期升43點，報24178點；道指期貨升33點，報28419點。

【08︰00】卓越商企服務 （06989） 公布招股結果，香港公開發售部分共錄得379,873人認購，超額認購651.06倍，每股10.68元上限定價，1手中籤率10%，抽100手（100,000股）穩中1手。

【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07︰30】美股下跌，美國民主黨總統候選人拜登及其子捲入「通烏門」事件，為大選形勢添加變數，加上歐洲多地因疫情實施宵禁，以及美國最新失業數據亦差過預期，道指一度挫逾300點，其後財長姆欽稱總統特朗普決心致力於更大規模的刺激計劃，大市尾段跌幅收窄，道指最終跌19點，報28494點；標指跌5點，報3483點；納指跌54點，報11713點。

港股ADR收報24239點，升81點或0.3%。恒指夜期收報24166點，升87點，高水7點，成交18278張。

道指跌19點港股ADR升81點 美滙指數升0.4%

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責任編輯︰梁浩碩