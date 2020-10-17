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【港股市況】恒指夜期收市升69點　美股數據佳利好投資氣氛（不斷更新）

即市財經 03:54 2020/10/17

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港股市況不斷更新

美國數據好，道指最多升348點，其後升幅收窄至逾百點水平，夜期尾市轉升。恒生指數昨挫逾500點後反彈，恒指高開35點，開報24194點。港股其後升幅擴大至逾200點，中資金融股造好，中資金融股領升，建行 （00939） 升逾5%，為表現最好藍籌。科技股亦見反彈，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【螞蟻上市】傳螞蟻集團將IPO估值目標提升至2.2萬億　集資逾2700億

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即市走勢︰

【03︰00】恒指夜期收報24424點，升69點，高水37點。

【00︰30】滙豐倫敦股價折算收報30.7港元，較港升1.8%。

【00︰00】歐股上升，英國升1.5%，德法升1.6%及2%。

【22︰57】美國零售數據理想，美股道指升逾300點，恒指夜期跟隨上揚，升56點，報24411點，高水24點。

【21︰33】美股四日來首次上升，但恒指夜期未有方向，暫無升跌。

【16︰30】即月期指收報24354點，升275點或1.1%，低水33點。

【16︰10】恒生指數收報24386點，升228點。中資金融股造好，建行 （00939） 升逾5%，為表現最好藍籌，農行 （01288） 、工行 （01398） 升逾4%；科技股反彈，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。

【16︰00】恒生指數U盤前升256點，報24414點。

【15︰36】港股尾市升約225點，報24383點。

【15︰29】光啟科學 （00439） 午後突瀉4成，低見0.305元，最新報0.36元，仍跌3成。

【15︰21】建行 （00939） 升5.5%，報5.55元，續尋日內高位；工行 （01398） 升近5%；中行 （03988） 升2.8%；農行 （01288） 升4.3%。建、工、中行3股已貢獻大市升幅140點。

【15︰00】上證升0.1%；深證跌近0.7%；創業板指跌近0.5%。

【14︰52】大市維持逾200點升幅，恒生指數升231點，報24390點。

【14︰33】除內銀股外，內險股亦造好，國壽 （02628） 升3.6%；平保 （02318） 升1.4%；財險 （02328） 升3.4%；太保 （02601） 升4.7%。

【14︰16】中國有贊 （08083） 升逾7%，破頂高見2.07元。

【13︰26】小米 （01810） 升幅擴至4%，高見23.5元。

【小米股價】小米半日升逾2%　今邀合作夥伴舉辦Tech-Day活動

【13︰23】港股午後升至24400點水平，升近250點。

【13︰09】建行 （00939） 午後升幅進一步擴大，高見5.53元，最新報5.5元升4.6%。工行 （01398） 升4.5%；中行 （03988） 升2.4%；農行 （01288） 升3.5%。另外，郵儲行 （01658） 升6%；招行 （03968） 升4.6%。

【13︰00】港股午後初段升約200點，報24358點。

【12︰00】恒生指數中午收報24347點，升189點，內銀股造好，建行 （00939） 升近4%。ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾2%。

【11︰53】港股中午收市前升約170點，報24328點。

【11︰41】連續大升2日的金風科技 （02208） ，股價今早回吐一成，低見9.2元。

【11︰40】港交所 （00388） 轉跌0.2%，低見361.2元。

【11︰33】港股升幅收窄至約100點，恒生指數升107點，報24265點。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌1.3%；創業板指跌近1.5%。

【11︰25】香港電視 （01137） 升3%，破頂高見13.5元，成交4195萬元。

【11︰24】比亞迪 （01211） 逆市跌逾4%，低見127元。

【11︰22】本港地產股逆市向下，恒地 （00012） 跌0.7%；新地 （00016） 跌0.2%；新世界 （00017） 跌0.9%；信置 （00083） 跌0.3%；長實 （01113） 升0.3%。

【11︰18】小米 （01810） 升逾3%，高見23.5元。小米創辦人兼董事雷軍微博稱，今天舉辦小米核心供應商大會。

【11︰15】白雲山 （00874） 升幅擴大至13%，高見21.85元。

【11︰06】恒偉集團 （08219） 破底低見0.065元後，反彈4成，高見0.112元，僅16宗成交，涉50.4萬元。

【10︰46】港股升幅至約235點，試24400點水平。

【10︰19】港股升幅擴大至近200點，內銀股造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升3%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 亦升近2%。

【09︰55】大市升幅收窄至100點內，恒生指數升96點，報24255點。

【09︰52】安踏 （02020） 升逾4%，破頂高見89.35元。今年第三季，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得低單位數的正增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄得20%至25%的正增長。

【體育用品股】安踏上季品牌產品銷售僅低單位數增長　FILA增長20%至25%

【09︰50】科技股領升，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 升2%；騰訊 （00700） 亦升逾1%。

【09︰43】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 反彈1.2%，重上30元水平；中移動 （00941） 升0.1%；騰訊 （00700） 升1.5%；友邦 （01299） 逆市跌0.1%；港交所 （00388） 升0.8%。

【09︰38】白雲山 （00874） 升逾6%，高見20.8元。中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展一系列體外研究發現，白雲山復方板藍根顆粒對新冠病毒有效。

白雲山炒高逾1成　鍾南山稱白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效

【09︰35】港股早段升幅擴大至逾100點，恒生指數升121點，報24279點。

【09︰29】上海集優 （02345） 升57.9%，開報1.5元破頂。上海電氣  （02727）  擬私有化合併上海集優  （02345）  ，私有化作價為1.6元，較上海集優的收市價每股0.95元溢價約68.4%。

【私有化】上海電氣溢價68%私有化上海集優 涉11億元

【09︰22】中芯國際 （00981） 升6%，開報21元。中芯國際上調第三季收入及毛利率指引。截至9月30日止，公司第三季的收入按季增長指引由原先的1%至3%，上調為14%至16%；毛利率指引由原先的19%至21%，上調為23%至25%。

【中芯股價】中芯上調第三季收入及毛利率指引

【09︰20】恒生指數升35點，開報24194點。ATM3股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 分別升逾1%。

【09︰17】人民幣中間價報6.7332，上調42點子。

【09︰13】即月期指開報24299點，升220點或0.9%。

【09︰07】國泰 （00293） 內部流傳消息指， 國泰將於下周二（20日）或之後開始裁員。

【國泰裁員】傳國泰下周二開始裁員　留任員工或減薪3至4成

【09︰00】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現淨投放500億元人民幣。另外今日有2000億元人民幣MLF到期。

【08︰45】恒指黑期升43點，報24178點；道指期貨升33點，報28419點。

【08︰00】卓越商企服務  （06989）  公布招股結果，香港公開發售部分共錄得379,873人認購，超額認購651.06倍，每股10.68元上限定價，1手中籤率10%，抽100手（100,000股）穩中1手。

【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）

【07︰30】美股下跌，美國民主黨總統候選人拜登及其子捲入「通烏門」事件，為大選形勢添加變數，加上歐洲多地因疫情實施宵禁，以及美國最新失業數據亦差過預期，道指一度挫逾300點，其後財長姆欽稱總統特朗普決心致力於更大規模的刺激計劃，大市尾段跌幅收窄，道指最終跌19點，報28494點；標指跌5點，報3483點；納指跌54點，報11713點。

港股ADR收報24239點，升81點或0.3%。恒指夜期收報24166點，升87點，高水7點，成交18278張。

道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%

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責任編輯︰梁浩碩

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