▲ 【疫情焦點】全球累計逾3921萬確診 美國累計821萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月16日早上8時25分，全球累計39,218,116宗新冠肺炎確診病例，較上日增加230,011宗。累計1,102,888死亡個案，較上日增加3,345宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 49,798 8,214,809 222,698 意大利 0 381,602 36,372 西班牙 35,647 972,958 33,553 法國 30,621 850,997 33,146 德國 3,734 348,832 9,810 中國 23 85,646 4,634 香港 0 5,214（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：梁浩碩