【疫情焦點】全球累計逾3921萬確診　美國累計821萬

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【港股市況】恒指黑期升43點 道指期貨升33點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月16日早上8時25分，全球累計39,218,116宗新冠肺炎確診病例，較上日增加230,011宗。累計1,102,888死亡個案，較上日增加3,345宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|49,798
|8,214,809
|222,698
|意大利
|0
|381,602
|36,372
|西班牙
|35,647
|972,958
|33,553
|法國
|30,621
|850,997
|33,146
|德國
|3,734
|348,832
|9,810
|中國
|23
|85,646
|4,634
|香港
|0
|5,214（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩