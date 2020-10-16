【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）

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新股卓越商企服務 （06989） 公布招股結果，卓越商企服務每股10.68元上限定價，集資淨額30.66億元，卓越商企服務1手中籤率10%，抽100手（100,000股）穩中1手。【分配結果】
卓越商企服務分配結果及招股詳情
卓越商企服務於香港公開發售部分共錄得379,873人認購，超額認購651.06倍，國際配售部分超額認購32.4倍。
卓越商企服務去年純利按年增42%至1.78億元人民幣；公司收入按年增約5成至18.4億元人民幣。截至去年12月底，在27個城市擁有308個在管項目，總面積為2350萬平方米，其中總建築面積1140萬平方米的101個項目位於大灣區。
卓越商企服務於10月19日主板上市。
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
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責任編輯︰梁浩碩