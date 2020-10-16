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道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%

即市財經 07:32 2020/10/16

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道指跌19點港股ADR升81點　美滙指數升0.4%

道指跌19點
美股下跌，美國民主黨總統候選人拜登及其子捲入「通烏門」事件，為大選形勢添加變數，加上歐洲多地因疫情實施宵禁，以及美國最新失業數據亦差過預期，道指一度挫逾300點，其後財長姆欽稱總統特朗普決心致力於更大規模的刺激計劃，大市尾段跌幅收窄，道指最終跌19點，報28494點；標指跌5點，報3483點；納指跌54點，報11713點。

港股ADR升81點
港股ADR收報24239點，升81點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報30.08元，升0.18元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報557.75元，升5.75元或1%。恒指夜期收報24166點，升87點，高水7點，成交18278張。

國際油價偏軟
油價偏軟，歐洲多地實施宵禁應對疫情，市場憂慮需求前景，紐約期油收報40.96美元，跌8美仙或0.2%；布蘭特期油收報43.16美元，跌0.16美元或近0.4%。

美滙指數升0.4%
部分資金流入美元避險，美滙指數升0.4%，報93.78。歐元兌美元報1.1708；美元兌日圓報105.38

美國10年期債息報0.73厘。

紐約期金升0.1%
金價上升，惟美元轉強限制金價升勢。紐約期金收報1908.9美元，升1.6美元或0.1%。現貨金1908美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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