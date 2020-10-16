特冀刺激方案超1.8萬億美元 麥康奈爾稱共和黨不支持

美國總統特朗普關於推出更大刺激方案的要求，遭到參議院多數黨領袖麥康奈爾反對，稱這不會得到共和黨議員的支持。

麥康奈爾表示，特朗普談的那個數字，較他可以讓黨內議員接受的數字高了太多。

沒有麥康奈爾和一些共和黨核心成員的支持，白宮與佩洛西達成的任何協議都難有合理的機會成為法律。

眾議院議長佩洛西周四告知眾多民主黨人，不用等到明年1月份，兩黨就會敲定一份刺激方案協議。佩洛西稱，如果無法與白宮迅速達成協議，眾議院民主黨人將解決相關的救助需求。

選情落後的特朗普早些時候表示，他將支持比政府最新提出的1.8萬億美元規模更大的刺激案，指責佩洛西阻撓達成協議。

麥康奈爾在肯塔基州的一個活動上表示，政府現在走的太遠了，超出了參議院共和黨人可接受的範圍，基本上扼殺了短期內達成刺激協議的可能性。麥康奈爾計劃下周安排參議院就一個規模約5,000億美元的刺激方案進行投票。他說，「我們認為這個方案是應對疫情的合適舉措」。

佩洛西計劃周四與財政部長姆欽再次就刺激方案進行電話討論。民主黨人提出的刺激方案規模高達2.2萬億美元，其中許多優先事項都被共和黨拒絶。

責任編輯：李勝君

▲ 特朗普指責佩洛西阻撓達成刺激方案（twitter截圖）