【美股收市】特稱尋求通過紓困方案  道指跌幅收窄至19點

美國民主黨總統候選人拜登及其子捲入「通烏門」事件，為大選形勢添加變數，加上歐洲多地因疫情實施宵禁，以及美國最新失業數據亦差過預期，令大市氣氛轉差，道指周四早段一度挫逾300點，連續第三個交易日下跌。

財長姆欽稱總統特朗普決心致力於更大規模的刺激計劃，大市尾段跌幅收窄。科技股有沽壓，FAANG五大科技股走低，其中Facebook （FB）曾急跌3%。

美國國會眾議院議長佩洛西亦告知眾多民主黨人，不用等到明年1月份，兩黨會敲定一份刺激方案協議。消息刺激大市尾段一度轉升。

道指全日最多跌332點，本港時間今晨4時（即收市〉，道指跌19點，報28494點；標指跌5點，報3483點；納指跌54點，報11713點。俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）昨早段曾升10.1%，惟仍未到30以上水平。

美國上周首次申領失業救濟人數為89.8萬，高過預期的82.5萬，亦較前周回升。普信亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec表示，盡管美國失業率持續下降，但開始出現永久失業人數。Poullaouec認為，如沒有進一步刺激措施，失業數字恐持續上升，服務業將首當其衝，對經濟構成更深影響。

他續表示，歐洲現正面臨第二輪疫情，迫使本來重新開放的地區再次實施限制；加上英國脫歐的緊張局勢到達頂峰，令前景添加變數。市場預期將出現更大波動，並大有可能持續至美國大選後。

銀行三季度財報好壞參半，摩根士丹利（美︰MS）第三季業績勝預期，期內淨利潤27.17億美元，按年升25%，每股盈利1.66美元，好過預期。股價早段一度逆市升2.4%，全日高收1.3。

美元走強，美滙指數升0.5%報93.82；黃金期貨反轉收高，盡管美元上漲，但交易員仍將貴金屬作為避險投資對象。

Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani表示，美元與金價同時走高，顯示出金價與美滙指數「脫鈎」的迹象。

紐約期金漲1.6美元，收報1,908.90美元。

油價方面，歐洲出台封鎖措施以遏制病例激增，引發市場對需求進一步放緩的憂慮，惟美國上周原油庫存減380萬桶，有助抵銷大部分跌幅。紐約期油跌8美仙，收報40.96美元。

責任編輯：李勝君