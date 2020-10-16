【新冠疫苗】牛津科學家開發快速測試劑 5分鐘識別病毒

牛津大學物理系科學家針對新冠肺炎病毒開發一種「極端迅速」檢測工具，5分鐘之內檢測和識別病毒。研究人員們希望這樣的工具最終可以被部署到機場、音樂廳、以及眾多公司，以便迅速確定相關場所是否安全，預計在2021年初開始產品開發，並在此後的6個月內提供經過批准的設備。

該快速診斷方法在預印本服務器MedRxiv上發布，能夠從陰性臨床樣本及其他常見的呼吸道病原體（例如流感和季節性人類）中高精度區分出SARS-CoV-2（負責COVID-19的病毒）冠狀病毒。

該方法直接對來自COVID-19患者的咽拭子進行工作，而毋須對基因組進行提取，純化或擴增，因此該方法從使用短熒光DNA鏈快速標記樣品中的病毒顆粒開始。然後使用顯微鏡收集樣品的圖像，每個圖像包含數百種熒光標記的病毒。

機器學習軟件可以快速，自動地識別樣本中存在的病毒。這種方法利用了以下事實：由於表面化學，大小和形狀的不同，不同的病毒類型在熒光標記上也有所不同。

牛津大學物理系的Achilles Kapanidis教授說：「與檢測延遲的抗體反應或需要昂貴、繁瑣且費時的樣品製備的其他技術不同，我們的方法可以快速檢測完整的病毒顆粒。意味著該測定方法簡單，快速且經濟高效。」

研究人員旨在開發一種集成設備，該設備最終將用於在企業、音樂場所、機場等場所進行測試，以建立和維護無COVID-19的空間。

責任編輯：李勝君