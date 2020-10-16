【英國脫歐】英首席談判代表：約翰遜擬周五制定脫歐方案

英國首相約翰遜早前定下10月15日(周四)為脫歐貿易談判最後期限，但相關談判仍然陷入僵局。歐洲領導人敦促英國政府採取「必要措施」以達成歐盟--英國自由貿易協定。

歐盟領導人周四同意繼續與英方談判，期望在未來數周內，達成一項新的貿易協議，但與此同時，歐盟亦加強為無協議脫歐做好應急準備。

路透社報道，約翰遜將在周五宣布其對英國脫歐的態度，此前他的首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）稱歐盟對貿易談判的最新要求，令人失望和驚訝。

歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，布魯塞爾「決心達成公平交易，但並非不惜一切代價」，希望能在下周啟動最後階段談判。

巴尼耶指，倫敦和布魯塞爾在治理、漁業和所謂的公平競爭領域之間仍然存在分歧，這意味著一套共同的規則和標準，被用來防止一個國家的企業損害另一個國家的競爭對手。他指保障捕魚權、尋找解決爭端的方法及維護公平競爭，對保護數十萬個歐洲工作崗位至為重要。

在布魯塞爾的一次峰會上，歐洲27個國家元首簽署一項聲明，呼籲巴尼耶繼續與英國進行談判。

但是所使用的語言有細微差別。在峰會之前準備的結論草案呼籲與英國進行「密集」的談判。但是，周四達成的結論只是說要「繼續談判」。

英國脫歐談判代表弗羅斯特指出了這種語言，他在Twitter上對歐盟的結論感到失望和驚訝。他補充說，約翰遜將在周五作出回應。

歐盟領袖強調，早前與英國達成的脫歐協議，必須在今年底之前完全實施，同時關注英國最近通過的《內部市場法案》(Internal Market Bill)，法案一旦獲得批准，將削弱英國脫歐協議的部分條款。

責任編輯：李勝君

