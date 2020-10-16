【美股焦點】富國銀行解僱逾百位員工　涉用欺詐手段獲取疫情救助貸款

▲ 富國銀行解僱了一批騙取政府貸款的員工。

外電報道，美國富國銀行（美︰WFC）日前在一份內部通知中表示，該行透過調查發現有逾125名員工用欺詐手段為自己申請，並獲得了美國政府新冠肺炎疫情救助資金，目前這批員工已被解僱。

知情人士稱，富國銀行進行內部調查時發現，這批員工在申請美國小企業管理局（SBA）一項名為「經濟傷害災難貸款」（Economic Injury Disaster Loan）的小企業救助計劃時，作出了虛假陳述。

富國銀行人力資源主管David Galloreese在一份內部備忘錄中表示，已解僱了涉事員工，並稱︰「這些不當行為屬於個人行為，不涉及我們的客戶。」他承諾富國銀行將全力配合有關部門展開對此事件的進一步調查。

上述救助計劃主要向因疫情遭受收入損失的企業所有人，直接提供貸款，美國小企業管理局監7月時曾表示，收到了一連串有關欺詐的投訴。

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編輯︰侯景成