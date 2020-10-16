【美股焦點】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

▲ 高盛認為，美股或會出現板塊輪動，建議買入周期股。

自疫情爆發以來，資金一直流向表現強勁的美國科技股，納指此前亦曾創出新高。不過，高盛最新一份報告中稱，民主黨在11月大選中大獲全勝的可能，加上新冠疫苗料將面世，意味投資者是時候從科技股轉向周期股。該行將科技股評級從「增持」下調至「中性」。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer解釋，此次預測的調整，是根據是金融危機以來發生周期股票輪動的格局作出的預測，這種情況通常持續約4個月。報告稱，在這段資金輪動期間，周期股的表現會優於防禦型股票，價值型股票的表現也略好於成長型股票。

報告亦指出，這種變化往往伴隨着債券收益率上升和強勁經濟增長，高盛預計這兩者都將在短期內發生。在接下來的幾個月中，預計會出現一些政策和經濟變化，以支持這種輪動。

高盛稱，經濟學家預計美國食品藥品監督管理局（FDA）將在今年批准至少一種新冠疫苗；民主黨大勝後預計財政支出的增加也將起到正面作用。

高盛在報告中將銀行和汽車行業的評級從「中性」上調至「增持」，將科技板塊評級從「增持」下調至「中性」；此外將食品、飲品與煙草板塊從「中性」下調至「減持」。

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