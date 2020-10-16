  • 26°C
香港時間 : 20201016日 (五) 01:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美股板塊輪動？高盛下調科技股評級至「中性」 籲買入周期股

即市財經 01:13 2020/10/16

分享：

高盛認為，美股或會出現板塊輪動，建議買入周期股。

自疫情爆發以來，資金一直流向表現強勁的美國科技股，納指此前亦曾創出新高。不過，高盛最新一份報告中稱，民主黨在11月大選中大獲全勝的可能，加上新冠疫苗料將面世，意味投資者是時候從科技股轉向周期股。該行將科技股評級從「增持」下調至「中性」。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer解釋，此次預測的調整，是根據是金融危機以來發生周期股票輪動的格局作出的預測，這種情況通常持續約4個月。報告稱，在這段資金輪動期間，周期股的表現會優於防禦型股票，價值型股票的表現也略好於成長型股票。

報告亦指出，這種變化往往伴隨着債券收益率上升和強勁經濟增長，高盛預計這兩者都將在短期內發生。在接下來的幾個月中，預計會出現一些政策和經濟變化，以支持這種輪動。

高盛稱，經濟學家預計美國食品藥品監督管理局（FDA）將在今年批准至少一種新冠疫苗；民主黨大勝後預計財政支出的增加也將起到正面作用。

高盛在報告中將銀行和汽車行業的評級從「中性」上調至「增持」，將科技板塊評級從「增持」下調至「中性」；此外將食品、飲品與煙草板塊從「中性」下調至「減持」。

相關文章︰【晶片股】高盛：中芯今季華為訂單收入歸零　看好中芯華虹台積電哪一潛在升幅最高？

【美元走勢】高盛：拜登勝算提高及疫苗研發進展佳不利美元　料美元跌至2018年低位

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

股票 板塊 減持 增持 美國 美國民主黨 美股

下一篇文章

【中美角力】特朗普：已有一段時間無與習近平對話　因不想傾談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　螞蟻：不了解華府任何討論 （第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單　螞蟻：不了解華府任何討論 （第二版）
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【恒指夜期】美股跌幅收窄道指暫挫百餘點　恒指夜期守24000點關（不斷更新）
【恒指夜期】美股跌幅收窄道指暫挫百餘點　恒指夜期守24000點關（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　第三日孖展錄664億超購185倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096招股火熱　第三日孖展錄664億超購185倍（不斷更新）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）