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【新股IPO】名創優品MINISO赴美上市 首掛高開兩成

即市財經 00:38 2020/10/16

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名創優品於美國紐交所上市。

騰訊（00700）有份投資的平價雜貨品牌名創優品（美︰MNSO）正式於紐交所掛。名創優品第一口價開報24.48美元，較IPO發行價20美元高22.4%。惟其股價升幅迅速收窄，最新報23美元，升15%。

事實上，名創優品的最終發行價，已高於早前的指引區間的16.5至18.5美元，意味集資額由5.6億美元（約43.6億港元）上升至6.08億美元（約47.12億港元）。

招股文件顯示，名創優品是次集資所得的資金將用於開店、投資其倉庫及物流網絡、加強資訊科技系統，以及一般營運用途。

名創優品於2020財年（2019年7月至2020年6月）的收入達89.79億元（人民幣，下同），惟持續經營業務轉蝕1.3億元，全年虧損2.6億元。

相關文章︰【新股IPO】傳名創優品美股IPO定價20美元高於指引區間　集資增至47億

【新股IPO】名創優品MINISO赴美上市計劃發行3040萬股ADS　籌最多43億

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編輯︰侯景成

美股 經濟 IPO 騰訊

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