【新股IPO】名創優品MINISO赴美上市 首掛高開兩成

▲ 名創優品於美國紐交所上市。

騰訊（00700）有份投資的平價雜貨品牌名創優品（美︰MNSO）正式於紐交所掛。名創優品第一口價開報24.48美元，較IPO發行價20美元高22.4%。惟其股價升幅迅速收窄，最新報23美元，升15%。

事實上，名創優品的最終發行價，已高於早前的指引區間的16.5至18.5美元，意味集資額由5.6億美元（約43.6億港元）上升至6.08億美元（約47.12億港元）。

招股文件顯示，名創優品是次集資所得的資金將用於開店、投資其倉庫及物流網絡、加強資訊科技系統，以及一般營運用途。

名創優品於2020財年（2019年7月至2020年6月）的收入達89.79億元（人民幣，下同），惟持續經營業務轉蝕1.3億元，全年虧損2.6億元。

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編輯︰侯景成