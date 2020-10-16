【私有化】上海電氣溢價68%私有化上海集優涉11億元　上海集優飈升逾5成

▲ 上海電氣擬私有化子公司上海集優。

上海電氣 （02727） 擬私有化合併上海集優 （02345） ，私有化作價為1.6元，較上海集優的收市價每股0.95元溢價約68.4%；涉及近7億股在外的流通股，總代價為11.18億元。

上海集優高開57.9%，開報1.5元破頂；上海電氣升1.4%，開報2.16元。

於合併完成後，上海電氣將承接上海集優的所有資產、負債、權益、業務、僱員、合約以及所有其他權利及義務，而上海集優最終將註銷登記並解散。

上海電氣表示，上海集優所處的營商環境充滿不確定性、困難及挑戰。全球汽車市場需求疲軟，尤其是在歐洲及中國；中美貿易關係緊張加劇了不利的貿易環境；中國宏觀經濟普遍放緩；以及中國對燃煤發電設備的需求持續低迷。

鑒於上海集優H股的股價表現和低流動性，在如此不確定、困難和充滿挑戰的營商環境中，上海電氣董事會認為，上海集優從公開股票市場籌集資金的能力目前有限，不太可能期望在可預見的將來有重大改進。

因此，上海電氣董事會已重新考慮了將上海集優保持為單獨上市公司的需要。董事會認為，將上海集優退市可減少維持上海集優在聯交所的上市及其公開上市地位的成本和管理資源，因此，退市可為上海電氣集團帶來更具成本效益的集團結構。

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編輯︰侯景成